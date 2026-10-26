Для стран Центральной Азии создают новый фонд прямых инвестиций. Об этом сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР).

Фонд прямых инвестиций Центральной Азии и Закавказья (CACPEF) создается при совместном участии Китайской инвестиционной корпорации (CIC), Инвестиционного управления Омана (OIA), Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (UFRD), турецкого фонда OYAK, Евразийского банка развития (ЕАБР) и Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd, говорится в сообщении.

Указано, что проект нацелен на инвестиции в перспективные компании Центральной Азии и Закавказья, объединяя долгосрочный капитал и отраслевые ресурсы для поддержки промышленного развития региона.

«Опираясь на компетенции партнеров в международных инвестициях, знание местных рынков и возможности комплексного финансового обслуживания, фонд поможет компаниям региона получить доступ к отраслевой экспертизе, технологиям и рыночным ресурсам партнеров, расширить инвестиционное сотрудничество в регионе и содействовать устойчивому экономическому развитию», — отметили в ЕАБР.

Аналитики банка добавили, что компании Центральной Азии и Закавказья нуждаются в долгосрочном капитале для расширения бизнеса и выхода на новые рынки. Совместная работа с партнерами из Китая, Омана, Узбекистана и Турции позволит объединить международные инвестиционные возможности с нашим знанием региона.

«Для ЕАБР участие в подготовке фонда — один из способов привлечь дополнительные ресурсы в экономики государств-участников и поддержать рост региональных компаний», — отметил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.