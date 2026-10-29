ЕАБР предупреждает: Воды в Токтогульском водохранилище становится меньше

Снижение запасов воды в Токтогульском водохранилище на фоне растущего потребления электроэнергии в Кыргызстане вызывает обеспокоенность профильных экспертов. Об этом заявили представители Евразийского банка развития на презентации доклада «Энергия без границ: архитектура энергетической связанности Центральной Азии».

По словам старшего аналитика Центра отраслевого анализа ЕАБР Демира Кабылбаева, уровень воды в Токтогульском водохранилище периодически снижается до критических отметок.

«Мы видим, что в Токтогуле уровень воды часто опускается до критических значений. При этом спрос на электроэнергию в Кыргызстане значительно растет», — отметил эксперт.

Проблема заключается в том, что ГЭС Кыргызстана обеспечивают не только производство электроэнергии, но и регулирование водных ресурсов, необходимых для сельского хозяйства.

Зимой, когда потребление электричества увеличивается, ГЭС приходится наращивать выработку, расходуя воду из водохранилищ.

Однако эти же запасы необходимы летом для орошения сельскохозяйственных угодий.

В ЕАБР считают, что более тесное энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии позволит эффективнее использовать водные ресурсы.

В частности, Кыргызстан сможет получать недостающую электроэнергию от соседних государств в отдельные периоды, сокращая необходимость расходовать воду зимой.

Эксперты также связывают перспективы улучшения регулирования Нарынского каскада ГЭС с реализацией проекта Камбаратинской ГЭС-1.

При этом конкретные текущие объемы воды в Токтогульском водохранилище на презентации не приводились.