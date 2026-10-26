Потенциальные потери от оползней в Центральной Азии оценили в $3,59 миллиарда

Евразийский банк развития (ЕАБР) оценил потенциальные потери от оползней в Центральной Азии в 3,59 миллиарда долларов. Эксперты банка представили новый аналитический бриф, посвященный оползневым рискам в городах региона.

«В городах Центральной Азии оползни — это скрытая угроза для критически важной инфраструктуры. Потенциальные прямые потери для региона оцениваются в 3,59 миллиарда долларов. Бриф подчеркивает необходимость учитывать эти риски при планировании городской застройки и развитии инфраструктуры», — отметили в ЕАБР.

Потенциальные потери для автодорог оцениваются в 3,02 миллиарда долларов, железных дорог — 382 миллиона долларов, зданий — 186 миллионов долларов.

Отмечены районы, требующие особого внимания, в частности, участок коридора Ташкент — Ош.

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«События 24-27 сентября 2026 года в Непале показали, как повреждение склонов нарушает работу транспортной и энергетической инфраструктуры: разрушены 31 мост и сотни домов, а отключение 12 ГЭС общей мощностью 358 мегаватт привело к ограничению электроснабжения промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

Власти должны учитывать оползневые риски в городском планировании и инфраструктурных инвестициях, а также соблюдать требования в водоохранных зонах, ограничивать строительство в поймах и на неустойчивых склонах.

Оползни ежегодно уносят тысячи жизней и причиняют значительный экономический ущерб во всем мире. Они занимают четвертое место среди природных бедствий по числу погибших. Масштаб потерь зависит как от природных условий, так и от освоения опасных территорий: застройка неустойчивых склонов, изменение землепользования и недостатки территориального планирования увеличивают число людей и объектов под угрозой, говорится в брифе.