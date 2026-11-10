USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Кыргызстан демонстрирует высокие темпы роста торговли со странами Залива – ЕАБР

14:15, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстан демонстрирует наиболее высокие темпы роста торговли со странами Персидского залива. В период за 2020–2025 годы товарооборот увеличился примерно в 9 раз — с 20 миллионов долларов до 185 миллионов долларов. Такие цифры указаны в подготовленном Евразийским банком развития отчете.

Отмечается, что в целом торгово-инвестиционные связи между Центральной Азией и странами Персидского залива растут быстрыми темпами.

В отчете говорится, что основным драйвером выступает кыргызский экспорт, однако значительная его часть носит реэкспортный характер: в 2025 году 80–87 процентов поставок в ОАЭ составляла электроника, прежде всего мобильные телефоны.

Одновременно расширяется экспорт продовольствия, бобовых, металлов и отдельных промышленных товаров.

В импорте преобладают автомобили, парфюмерно-косметическая и текстильная продукция.

Торговля товарами между Центральной Азией и странами Залива в последние годы заметно активизировалась, указывают эксперты ЕАБР.

В 2020–2025 годы товарооборот вырос почти в четыре раза — с 1 миллиарда долларов до 3,9 миллиарда долларов. При этом доля стран Залива во внешней торговле Центральной Азии увеличилась с 0,7 процента до 1,7 процента.

«Несмотря на относительно небольшие объемы, Залив становится одним из наиболее приоритетных направлений развития торговли стран региона. Бизнес стран Персидского залива видит значительные перспективы в Центральной Азии — динамично развивающемся регионе с растущей экономикой, доходами населения, потребительским и инвестиционным спросом. Растущую значимость Центральной Азии для стран Залива подтверждает стремительное расширение торговли и инвестиций», — говорится в отчете.

Флагманом торгово-инвестиционного сотрудничества с Центральной Азией выступают ОАЭ.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

В горных районах Кыргызстана ожидаются снег и гололед

 

Весь мир на пуантах, а наши — на пьедестале! Балетный триумф в Бишкеке

 

В Бишкеке выделят около 500 миллионов сомов на саженцы

 

Рост ОРВИ и гриппа. Бесплатная вакцина в Кыргызстане закончилась 

 

В Анкаре отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

 

Труженики в неволе. Как для заключенных создают рабочие места

 

Власть

Генпрокуратура выявила около 15 проверок бизнеса с нарушениями за два года

 

Ташиев призвал привлечь главу МЧС к ответственности за гибель Амира

 

В Ошском гарнизоне назначили нового военного прокурора

 

В Федерации профсоюзов Кыргызстана сменилось руководство

 

Байсалов выразил несогласие с лишением Аскара Акаева статуса экс-президента

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18