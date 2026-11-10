Кыргызстан демонстрирует высокие темпы роста торговли со странами Залива – ЕАБР

Кыргызстан демонстрирует наиболее высокие темпы роста торговли со странами Персидского залива. В период за 2020–2025 годы товарооборот увеличился примерно в 9 раз — с 20 миллионов долларов до 185 миллионов долларов. Такие цифры указаны в подготовленном Евразийским банком развития отчете.

Отмечается, что в целом торгово-инвестиционные связи между Центральной Азией и странами Персидского залива растут быстрыми темпами.

В отчете говорится, что основным драйвером выступает кыргызский экспорт, однако значительная его часть носит реэкспортный характер: в 2025 году 80–87 процентов поставок в ОАЭ составляла электроника, прежде всего мобильные телефоны.

Одновременно расширяется экспорт продовольствия, бобовых, металлов и отдельных промышленных товаров.

В импорте преобладают автомобили, парфюмерно-косметическая и текстильная продукция.

Торговля товарами между Центральной Азией и странами Залива в последние годы заметно активизировалась, указывают эксперты ЕАБР.

В 2020–2025 годы товарооборот вырос почти в четыре раза — с 1 миллиарда долларов до 3,9 миллиарда долларов. При этом доля стран Залива во внешней торговле Центральной Азии увеличилась с 0,7 процента до 1,7 процента.

«Несмотря на относительно небольшие объемы, Залив становится одним из наиболее приоритетных направлений развития торговли стран региона. Бизнес стран Персидского залива видит значительные перспективы в Центральной Азии — динамично развивающемся регионе с растущей экономикой, доходами населения, потребительским и инвестиционным спросом. Растущую значимость Центральной Азии для стран Залива подтверждает стремительное расширение торговли и инвестиций», — говорится в отчете.

Флагманом торгово-инвестиционного сотрудничества с Центральной Азией выступают ОАЭ.