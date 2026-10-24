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24.kg

Депутаты парламента встретились с соотечественниками, проживающими в Японии

14:46, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В рамках официального визита в Японию торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, 23 октября, встретился с соотечественниками, проживающими, работающими и обучающимися в этой стране.

Во встрече приняли участие члены депутатской группы «Ынтымак-Мекенчил» во главе с Талантом Мамытовым и посол Кыргызстана в Японии Эркинбек Осоев.

В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления связей с соотечественниками за рубежом, защиты их прав и интересов, а также развития культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Японией.

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Марлен Маматалиев отметил, что в ходе всех официальных визитов уделяет особое внимание встречам с соотечественниками, подчеркнув, что каждый гражданин Кыргызстана, где бы он ни находился, является неотъемлемой частью страны.

«Даже находясь вдали от Родины, вы сохраняете в своих сердцах любовь к Кыргызстану, сохраняете наши традиции, язык и культуру, вносите вклад в укрепление авторитета нашей страны», — сказал торага.

Особое внимание он также уделил потенциалу молодежи, получающей образование и профессиональный опыт за рубежом, отметив, что их знания и навыки имеют большое значение для будущего развития Кыргызстана.

В ходе встречи соотечественники подняли ряд актуальных вопросов и внесли свои предложения. В частности, речь шла о создании возможностей для участия граждан Кыргызстана, проживающих за рубежом, в выборах в качестве кандидатов, организации показов новых кыргызских фильмов, отражающих историю страны, а также упрощении визовых процедур между двумя государствами.

Кроме того, были затронуты вопросы выплаты заработной платы гражданам, прибывшим в Японию на обучение по программе JDS, решения проблем студентов, создания благоприятных условий для японских инвесторов в Кыргызстане и пенсионных отчислений граждан, работающих за рубежом.

Торага Жогорку Кенеша ответил на озвученные предложения. Он отметил, что в избирательное законодательство вносятся соответствующие изменения, а вопросы выплаты заработной платы участникам программы JDS будут рассмотрены.

Кроме того, отмечено, что при поддержке торага в ближайшее время в Японии будут организованы показы кыргызских фильмов и мероприятие, направленное на укрепление единства соотечественников. В рамках мероприятия планируется также передать книги на кыргызском языке.

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