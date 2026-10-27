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Японию хотят привлечь к диагностике рака в Кыргызстане

10:36, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстан заинтересован во внедрении современных японских технологий диагностики онкологических заболеваний, включая позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию (ПЭТ-КТ). Этот вопрос обсудили торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев и президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака на встрече в Токио 26 октября.

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Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в здравоохранении, закупки медицинского оборудования и подготовки специалистов.

Маматалиев предложил привлечь японские компании и экспертов к созданию современного медицинского городка в Кыргызстане. Отдельно обсуждались возможности финансирования проекта за счет грантов и кредитных средств.

«Для нас крайне важно и впредь продолжать сотрудничество в этом направлении. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сложившегося взаимодействия и охвате всех регионов нашей страны», — отметил спикер парламента.

Он также положительно оценил реализуемые при поддержке JICA проекты по модернизации медицинского оборудования в Бишкеке, Чуйской области и других регионах.

Еще одной темой переговоров стала подготовка государственных служащих. По данным Жогорку Кенеша, более 300 кыргызстанцев получили образование в Японии в рамках программы JDS.

Кроме того, стороны обсудили работу японских волонтеров и дальнейшее развитие проекта «Одно село — один продукт», направленного на поддержку предпринимательства в регионах.

В свою очередь, Акихико Танака подтвердил заинтересованность JICA в продолжении сотрудничества с Кыргызстаном. Он отметил, что республика остается одним из важных партнеров агентства, представительство которого работает в стране уже 25 лет.

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