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Sony представила особую версию PlayStation Portal с увеличенной памятью

23:39, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Sony представила особую версию PlayStation Portal с увеличенной памятью и жесткой привязкой к региону.

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Компания показала обновленную версию портативной консоли PlayStation Portal, которая выйдет эксклюзивно на японском рынке. Модель в уже знакомом игрокам черном цвете (Midnight Black) получила дополнительный объем встроенной памяти для поддержки будущих программных функций.

Расширение памяти стало главным нововведением, но производитель пока не раскрыл точный объем накопителя. Устройство имеет жесткую региональную привязку: интерфейс поддерживает исключительно японский язык, а авторизоваться в системе PlayStation Network с аккаунтом из другой страны не получится.

Производитель слегка скорректировал позиционирование консоли, убрав из полного официального наименования PlayStation Portal Remote Player слово Remote — теперь модель называется просто PlayStation Portal Player.

В самой компании поясняют, что расширенная память потребуется для реализации новых возможностей, подробности о которых раскроют позже.

По мнению редактора издания The Verge Тома Уоррена (Tom Warren), смена названия и увеличение объема накопителя указывают на то, что устройство может получить поддержку приложений стриминговых сервисов.

Оригинальная PlayStation Portal, напомним, предназначена для трансляции игр с домашней PlayStation 5 или из облака, но не более.

Продажи особой японской модификации PlayStation Portal стартуют 10 декабря по цене примерно 253 доллара.

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