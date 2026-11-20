Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предложил провести очередные заседания Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ осенью 2027 года в Кыргызстане. Об этом он заявил на 61-м пленарном заседании МПА СНГ в Туркменбаши (Туркменистан).

В своем выступлении Марлен Маматалиев поблагодарил туркменскую сторону за организацию мероприятия и отметил роль ассамблеи в укреплении межгосударственных связей и развитии межпарламентского сотрудничества.

По его словам, за прошедшие годы МПА СНГ стала площадкой для открытого обмена мнениями и взаимодействия парламентариев на основе взаимного доверия. Особое значение, подчеркнул спикер, имеет вклад ассамблеи в развитие национальных правовых систем.

Марлен Маматалиев также выступил за дальнейшее развитие торгово-экономических связей между странами Содружества. В частности, он предложил содействовать сокращению торговых барьеров, создавать благоприятные условия для взаимной торговли и реализовывать совместные производственные и инвестиционные проекты.

Отдельно торага остановился на необходимости сохранения общего исторического и культурно-гуманитарного наследия народов СНГ.

Он отметил важность дальнейшей поддержки совместных инициатив, среди которых ежегодная премия имени Чингиза Айтматова, Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества», проект «Поезд памяти» и другие мероприятия.

Кроме того, Марлен Маматалиев пригласил представителей государств СНГ принять участие во Втором глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в Кыргызстане в октябре 2027 года. По его словам, саммит станет итоговым мероприятием Пятилетия действий по развитию горных регионов. В этой связи спикер ЖК призвал объединить усилия для продвижения горной повестки на международном уровне.

Еще одной инициативой стало проведение совместных мероприятий к 100-летию со дня рождения кыргызского писателя Чингиза Айтматова, которое будет отмечаться в 2028-м.

Марлен Маматалиев предложил объединить усилия парламентов стран СНГ и организовать юбилейные мероприятия под эгидой Содружества. Он выразил уверенность, что такая инициатива станет данью памяти писателю и поможет сохранить и широко распространить его творческое наследие на пространстве СНГ.

Также торага напомнил, что в 2027 году исполнится 35 лет со дня основания Межпарламентской ассамблеи СНГ. В связи с этим он заявил о готовности кыргызской стороны принять очередные заседания ассамблеи осенью следующего года.