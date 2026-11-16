Япония выделит Кыргызстану грант на создание 3D-карты Бишкека

Япония предоставит Кыргызстану безвозмездный грант в размере 650 миллионов японских иен на создание высокоточной трехмерной топографической карты Бишкека и системы управления и обновления 3D-модели города. Проект грантового соглашения 16 ноября одобрил Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике.

Как сообщил заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Жакшылык Токтосунов, проект предусматривает внедрение трехмерной модели столицы при технической поддержке японской стороны.

По его словам, необходимость создания такой карты обусловлена расширением территории Бишкека, увеличением объемов строительства и растущей нагрузкой на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Новая система позволит получать более точные пространственные данные о городе, управлять трехмерной моделью и регулярно обновлять содержащуюся в ней информацию. Это необходимо для повышения эффективности городского планирования и управления инфраструктурой.

Комитет одобрил проект распоряжения кабинета министров о заключении грантового соглашения между правительством Кыргызстана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в рамках программы экономического и социального развития, а также проект обменных нот между правительствами двух стран.

Как отметил депутат Таалайбек Масабиров, после согласования документ должен быть направлен на ратификацию.