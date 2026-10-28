Япония выделит 2,4 миллиона долларов на обучение 20 кыргызстанских чиновников

В Жогорку Кенеш внесли на рассмотрение законопроект о ратификации соглашения с Японией о выделении гранта в размере 381 миллиона иен (2,4 миллиона долларов) на обучение государственных и муниципальных служащих Кыргызстана в японских университетах.

Соглашение подписано 10 июля 2026 года в Бишкеке между кабинетом министров Кыргызстана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Согласно справке-обоснованию, средства предназначены для обучения 20 государственных и муниципальных служащих в рамках стипендиальной программы JDS. Из них 19 человек смогут поступить в магистратуру, еще 1 — в докторантуру.

Для участия в программе предусмотрены возрастные ограничения: до 40 лет для магистратуры и до 50 лет для докторантуры. Кроме того, кандидаты должны иметь не менее двух лет стажа на государственной или муниципальной службе.

Обучение будет проходить на английском языке в ведущих университетах Японии. Основные направления подготовки — государственное управление, международные отношения, информационно-коммуникационные технологии, экономика, сельское хозяйство и экологическая политика.

Отбор предусматривает экзамены по английскому языку и математике, а также собеседования с преподавателями японских вузов и управляющей комиссией программы.

Грантовые средства направят на организацию обучения, оплату образовательных услуг и выплату стипендий.

Программа JDS действует в Кыргызстане с 2006 года. За это время в Японию направили 20 групп стипендиатов — всего 347 государственных и муниципальных служащих.

В пояснительных документах отмечается, что ратификация соглашения не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.