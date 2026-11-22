В Японии на турнире Kyushu Basho в Фукуоке 15-летний Тэйкэн Синмити весом 57 килограммов встретился на дохе с 48-летним соперником Тэруносато, чей вес составляет около 180 килограммов.

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Тэйкэн Синмити — самый легкий сумоист в мире.

В поединке он проявил чудеса ловкости: ушел от захвата, молниеносно нырнул ветерану за спину и вытолкал его за пределы круга, тем самым завоевав победу. Днем ранее Тэйкэн Синмити таким же способом уложил 140-килограммового противника.

Когда он только пришел в сумо, его вес составлял 48 килограммов. Тэйкэн Синмити поставил цель достичь 100 килограммов.

Сумоисту Тэруносато — 48 лет. Он начал профессиональную карьеру еще до рождения Тэйкэна Синмити.