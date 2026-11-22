Всемирная продовольственная программа ООН хочет расширить проект, в рамках которого фермеры Кыргызстана смогут поставлять продукты питания в школы. Об этом сообщил заместитель странового директора ВПП ООН Сокджин Хан.

По его словам, это позволит обеспечить школьников свежими продуктами и одновременно создать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей.

ВПП ООН уже запустила проект в пилотном формате и теперь рассматривает возможность его масштабирования. В рамках инициативы программа намерена помогать фермерам увеличивать объемы производства, развивать хранение продукции и налаживать поставки в школы. Учебные заведения смогут закупать свежие местные продукты, а фермеры получат стабильный канал реализации своей продукции.

Сокджин Хан добавил, что проект направлен не только на улучшение питания школьников, но и на развитие местной экономики и продовольственной системы страны.