Искусственные ледники по новой технологии создадут в 1 тысяче сел КР

Впервые в мире в Кыргызстане разработали и утвердили руководящий документ по созданию искусственных ледников и новой системы «Искусственный ледник — водохранилище — фермер» с капельной системой орошения.

Как сообщил 24. kg эксперт ФАО по водным ресурсам Матраим Жусупов, новая технология будет масштабироваться примерно в 1 тысяче сел по всей стране в горных сообществах, где из-за уменьшения естественных ледников ощущается нехватка воды.

По его словам, эта проблема с каждым годом будет только усугубляться.

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«Сток малых рек уменьшается из-за сокращения естественных ледников. Малый сток просачивается в гравийно-галечниковый грунт и не доходит до села. Из-за этого, например, вокруг одной школы горного села высохли деревья. Из-за нехватки поливной воды в горных селах перестают обрабатывать землю и заниматься растениеводством и животноводством. Это приводит к миграции населения. На местах остаются одни старики и дети, а ведь горные села и без того малочисленные. Создание искусственных ледников может помочь решить комплекс проблем, включая сохранение биоразнообразия», — сказал Матраим Жусупов.

Отметим, что искусственные ледники в республике создают не первый год.

Однако эксперт отметил, что многие делают их стихийно, без соблюдения технологии и в результате со временем они перестают работать.

«Всего горные сообщества создали около 30 ледников, год-два поработают и перестают. Поэтому я разработал инженерный документ с конкретными расчетами. Мы апробировали схему по созданию больших объемов искусственных ледников на примере Сумбулинского айыл окмоту Лейлекского района Баткенской области и в целом положения руководящего документа. Теперь проблема нехватки воды будет решена», — уверен Матраим Жусупов.

На вопрос, сколько может «прожить» искусственный ледник, эксперт отметил, что все зависит от системы. В одном селе установили одну вертикальную фонтанирующую трубу, в другом — четыре, а в третьем — 10.

«Лучше всего создавать искусственные ледники в горах выше 2,1 тысячи метров над уровнем моря. Объем ледника можно довести до размеров пятиэтажного дома, он продержится до середины июня. По мере таяния через трубопровод воду накапливают в специальной емкости. Далее талая вода поступает в село. Насосы в этом деле не потребуются — труба идет под уклоном вдоль ущелья. Для небольшого села этой воды будет достаточно для водопоя животных и полива земель», — отметил Жусупов.

На создание самого искусственного ледника, по его данным, требуется около 7-8 тысяч долларов, на водохранилище и трубопровод — от 35 до 50 тысяч долларов.

«ФАО продолжит привлечение инвестиций вместе с партнерами развития для масштабирования этой технологии по всей стране. Местные жители могут создавать такие системы методом ашара. Нашим опытом заинтересовались страны Центральной Азии, одними из первых к нам приезжали делегации Узбекистана и Таджикистана. Казахстанцы тоже проявляли интерес. Технология может быть полезна и для других горных стран», — резюмировал Матраим Жусупов.