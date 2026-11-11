USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Искусственные ледники по новой технологии создадут в 1 тысяче сел КР

11:15, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Впервые в мире в Кыргызстане разработали и утвердили руководящий документ по созданию искусственных ледников и новой системы «Искусственный ледник — водохранилище — фермер» с капельной системой орошения.

Как сообщил 24. kg эксперт ФАО по водным ресурсам Матраим Жусупов, новая технология будет масштабироваться примерно в 1 тысяче сел по всей стране в горных сообществах, где из-за уменьшения естественных ледников ощущается нехватка воды.

По его словам, эта проблема с каждым годом будет только усугубляться.

Читайте по теме
Нехватка воды. ФАО отметила опыт Кыргызстана по созданию искусственных ледников

«Сток малых рек уменьшается из-за сокращения естественных ледников. Малый сток просачивается в гравийно-галечниковый грунт и не доходит до села. Из-за этого, например, вокруг одной школы горного села высохли деревья. Из-за нехватки поливной воды в горных селах перестают обрабатывать землю и заниматься растениеводством и животноводством. Это приводит к миграции населения. На местах остаются одни старики и дети, а ведь горные села и без того малочисленные. Создание искусственных ледников может помочь решить комплекс проблем, включая сохранение биоразнообразия», — сказал Матраим Жусупов.

Отметим, что искусственные ледники в республике создают не первый год.

Однако эксперт отметил, что многие делают их стихийно, без соблюдения технологии и в результате со временем они перестают работать.

«Всего горные сообщества создали около 30 ледников, год-два поработают и перестают. Поэтому я разработал инженерный документ с конкретными расчетами. Мы апробировали схему по созданию больших объемов искусственных ледников на примере Сумбулинского айыл окмоту Лейлекского района Баткенской области и в целом положения руководящего документа. Теперь проблема нехватки воды будет решена», — уверен Матраим Жусупов.

FB_IMG_1794371224303.jpg

На вопрос, сколько может «прожить» искусственный ледник, эксперт отметил, что все зависит от системы. В одном селе установили одну вертикальную фонтанирующую трубу, в другом — четыре, а в третьем — 10.

«Лучше всего создавать искусственные ледники в горах выше 2,1 тысячи метров над уровнем моря. Объем ледника можно довести до размеров пятиэтажного дома, он продержится до середины июня. По мере таяния через трубопровод воду накапливают в специальной емкости. Далее талая вода поступает в село. Насосы в этом деле не потребуются — труба идет под уклоном вдоль ущелья. Для небольшого села этой воды будет достаточно для водопоя животных и полива земель», — отметил Жусупов.

На создание самого искусственного ледника, по его данным, требуется около 7-8 тысяч долларов, на водохранилище и трубопровод — от 35 до 50 тысяч долларов.

«ФАО продолжит привлечение инвестиций вместе с партнерами развития для масштабирования этой технологии по всей стране. Местные жители могут создавать такие системы методом ашара. Нашим опытом заинтересовались страны Центральной Азии, одними из первых к нам приезжали делегации Узбекистана и Таджикистана. Казахстанцы тоже проявляли интерес. Технология может быть полезна и для других горных стран», — резюмировал Матраим Жусупов.

Материалы по теме

Последствия жары. В австрийской части Альп исчез последний активный ледник

В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

Товарооборот сельхозпродукции Кыргызстана и РФ увеличился почти на четверть

В Кыргызстане аграриям выдали льготные кредиты на 12,6 миллиарда сомов

Дроны, роботы и клубника из Калифорнии. Чем удивляет агровыставка в Бишкеке

Сельхозпроизводство в Кыргызстане выросло на 6,5 процента

Венгерские ученые обнаружили тревожные изменения в горах Кыргызстана

Акунбеков: Ледники, вода и пастбища напрямую определяют экономику страны

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Общество

В России зафиксировали снижение преступности среди мигрантов

 

Перизат Суранова требует от государства 10 миллионов сомов компенсации

 

Искусственные ледники по новой технологии создадут в 1 тысяче сел КР

 

В РФ с 2027 года мигранты должны будут уплачивать дополнительный налог за семью

 

В России не хватает центров для содержания мигрантов, нарушивших закон

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Токаев, Шахноза и старая московская привычка на примере «Дождя»

 

Для обороны. Страны Северной Европы решили создать морской альянс

 

Депутат предложил проверить школьные буфеты из-за продажи вредных продуктов

 

В ЖК призвали создать депутатскую комиссию по факту гибели подростка в горах

 

В ЖК озаботились ростом случаев семейного насилия

 

Запретить энергетики полностью: что показал опрос читателей 24.kg

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18