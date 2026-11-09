Нардеп потребовал объяснить использование $25 миллионов на льготные ГСМ фермерам

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков потребовал разъяснить, как были использованы более 25 миллионов долларов, выделенные частной компании через государственный банк на льготное обеспечение фермеров горюче-смазочными материалами.

Этот вопрос он поднял сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

По словам депутата, в 2026 году фермерам раздали около 7 миллионов литров, или 6,5 тысячи тонн ГСМ. При этом ранее частной компании предоставили крупную льготную субсидию для поддержки сельхозпроизводителей во время весенне-полевых работ.

Самаков отметил, что, несмотря на выделенные средства, стоимость топлива для фермеров остается высокой. Он потребовал предоставить подробную информацию о том, куда направили деньги и как они были израсходованы.

Глава Госматрезервов Уланбек Иманбердиев заявил, что его ведомство не получало субсидий от частной компании. По его словам, ГСМ реализуются с учетом рыночных цен, а объемы поставок определяются спросом фермеров.

Он сообщил, что 55,7 процента топлива было выдано в рамках установленной квоты. С апреля по август ГСМ продавали по 81 сому за литр, тогда как рыночная цена составляла около 91 сома. Сейчас при рыночной стоимости 99–100 сомов за литр топливо из госрезервов отпускают по 94 сома.

Иманбердиев также пояснил, что в Чаткальском районе нет автозаправочных станций компании Red Petroleum, поэтому там топливо не реализуется через эту сеть. По его словам, 31 тысячу тонн ГСМ передают один раз в год для Чаткальского района.