Фермеры Кыргызстана получат сельхозтехнику на льготных условиях кредитования

Исламский банк развития направит 44,6 миллиона долларов государственным банкам Кыргызстана на проект по содействию механизации сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, ведомство и Министерство финансов подписали агентское соглашение с ОАО «АБанк» и ОАО «Элдик Банк». В рамках проекта KGZ-1037 Исламский банк развития выделяет льготные средства в 44,6 миллиона долларов.

Финансирование позволит предпринимателям и физическим лицам приобретать современную сельхозтехнику и оборудование через исламские окна государственных банков.

Программы реализуют на основе продуктов «Мурабаха» (купля-продажа с наценкой в рассрочку) и «Иджара мунтахийя биттамлик» (аренда с последующим выкупом). Основные параметры выделяемых ресурсов:

годовая ставка — 6 процентов;

срок финансирования — до 7 лет;

целевое назначение — закупка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Сотрудничество с крупнейшим международным институтом направлено на поддержку реального сектора экономики и ускорение технического перевооружения фермерских хозяйств страны. Привлечение льготных средств расширит кредитный потенциал банковского сектора и снизит финансовую нагрузку на аграриев за счет долгосрочного характера финансирования.