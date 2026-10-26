Депутат предложил поручить Счетной палате проверить расходы на трансплантологию
Депутат Улугбек Ормонов предложил поручить Счетной палате проверить расходы на трансплантологию. Об этом он заявил на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша.
По словам нардепа, граждане Кыргызстана вынуждены собирать деньги на лечение за рубежом, в частности в Индии и Турции. По его оценке, ежегодно в пересадке печени нуждаются около 100 человек.
Улугбек Ормонов обратил внимание на отсутствие полной информации о числе кыргызстанцев, перенесших трансплантацию печени за рубежом. Он предложил Министерству здравоохранения уточнить, сколько граждан проходили такие операции в Индии, Турции и других странах.
Отдельно депутат поднял вопрос целевого использования бюджетных средств, выделенных на развитие трансплантологии.
По его данным, в 2024 году Национальному хирургическому центру выделили 100 миллионов сомов, в 2025-м — 33 миллиона, а в 2026-м предусмотрели 64 миллиона.
Улугбек Ормонов сообщил, что изучил акты Счетной палаты за последние три года, однако не обнаружил в них информации о проверке целевого использования этих средств.
Кроме того, он обратил внимание на разницу в стоимости закупленного медицинского оборудования. Согласно представленным документам, ультразвуковой деструктор для клиники ОшГУ приобрели за 9 миллионов сомов, тогда как аналогичное оборудование для Национального хирургического центра обошлось в 17 миллионов.
Парламентарий предложил поручить Счетной палате проверить расходование выделенных средств, в том числе обоснованность стоимости закупленного оборудования.
При этом, как он подчеркнул, в стране уже созданы необходимые предпосылки для таких операций: выделены бюджетные средства, закуплено оборудование и проведены ремонтные работы.
В связи с этим Улугбек Ормонов предложил предусмотреть в бюджете на 2027 год дополнительное финансирование для подготовки медицинских специалистов и формирования отдельных хирургических бригад.
По итогам обсуждения он предложил оформить решение профильного комитета в виде постановления Жогорку Кенеша, включив в него соответствующие поручения государственным органам.