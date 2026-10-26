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Депутат предложил поручить Счетной палате проверить расходы на трансплантологию

15:23, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Улугбек Ормонов предложил поручить Счетной палате проверить расходы на трансплантологию. Об этом он заявил на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, граждане Кыргызстана вынуждены собирать деньги на лечение за рубежом, в частности в Индии и Турции. По его оценке, ежегодно в пересадке печени нуждаются около 100 человек.

Улугбек Ормонов обратил внимание на отсутствие полной информации о числе кыргызстанцев, перенесших трансплантацию печени за рубежом. Он предложил Министерству здравоохранения уточнить, сколько граждан проходили такие операции в Индии, Турции и других странах.

Отдельно депутат поднял вопрос целевого использования бюджетных средств, выделенных на развитие трансплантологии.

По его данным, в 2024 году Национальному хирургическому центру выделили 100 миллионов сомов, в 2025-м — 33 миллиона, а в 2026-м предусмотрели 64 миллиона.

Улугбек Ормонов сообщил, что изучил акты Счетной палаты за последние три года, однако не обнаружил в них информации о проверке целевого использования этих средств.

Кроме того, он обратил внимание на разницу в стоимости закупленного медицинского оборудования. Согласно представленным документам, ультразвуковой деструктор для клиники ОшГУ приобрели за 9 миллионов сомов, тогда как аналогичное оборудование для Национального хирургического центра обошлось в 17 миллионов.

Парламентарий предложил поручить Счетной палате проверить расходование выделенных средств, в том числе обоснованность стоимости закупленного оборудования.

При этом, как он подчеркнул, в стране уже созданы необходимые предпосылки для таких операций: выделены бюджетные средства, закуплено оборудование и проведены ремонтные работы.

В связи с этим Улугбек Ормонов предложил предусмотреть в бюджете на 2027 год дополнительное финансирование для подготовки медицинских специалистов и формирования отдельных хирургических бригад.

По итогам обсуждения он предложил оформить решение профильного комитета в виде постановления Жогорку Кенеша, включив в него соответствующие поручения государственным органам.

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