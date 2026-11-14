Пересадку печени в Кыргызстане намерены оплачивать за счет государства

В Кыргызстане операции по трансплантации печени намерены внести в Перечень высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи, финансируемых за счет средств Фонда высоких технологий (ФВТ). Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, сейчас в республике растет число пациентов, страдающих хроническими диффузными заболеваниями печени в терминальной стадии, в том числе циррозами различной этиологии, врожденными и наследственными заболеваниями печени.

Для этой категории пациентов трансплантация является единственным радикальным методом лечения, позволяющим восстановить функции жизненно важного органа и сохранить жизнь.

Средняя стоимость одной операции по трансплантации печени составляет около 17 тысяч долларов (приблизительно 1,5 миллиона сомов), включая расходы на приобретение дорогостоящих лекарств, медицинских изделий, расходных материалов и обеспечение послеоперационного лечения пациента.

Сейчас Перечень высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи предусматривает только трансплантацию почки, поэтому список предлагают дополнить пересадкой печени.

«В государственных стационарах уже проводят успешные пересадки печени. На конец октября 2026 года провели 11 операций. Вместе с тем дальнейшее развитие этого направления требует создания необходимых организационных, нормативных и финансовых условий для перехода от единичных вмешательств к систематическому проведению плановых операций», — отмечают в Минздраве.