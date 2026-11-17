В Кыргызстане готовятся создать условия для проведения трансплантации стволовых клеток детям. Для запуска отделения в Национальном центре охраны материнства и детства необходимо утвердить 28 штатных единиц. Об этом депутат Гулнара Батырова заявила на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при обсуждении республиканского бюджета.

По ее словам, в Национальном центре охраны материнства и детства завершается ремонт отделения, рассчитанного на шесть мест. В 2024 году кыргызстанские врачи впервые успешно провели трансплантацию стволовых клеток, а в 2026-м в страну поступило оборудование стоимостью более 24 миллионов сомов.

Вопрос остановился на утверждении 28 штатных единиц.

«Наши дети вынуждены выезжать за границу, чтобы пройти эту процедуру. Стоимость одной трансплантации составляет около 100 тысяч долларов без учета расходов на дорогу и питание. Если утвердить 28 штатных единиц и обеспечить финансирование, появятся специалисты, которые смогут работать круглосуточно», — отметила Гулнара Батырова.

Трансплантация стволовых клеток — это процедура, при которой пациенту пересаживают здоровые клетки для восстановления работы костного мозга и кроветворения. Ее применяют при тяжелых заболеваниях крови, например лейкозе, и некоторых наследственных и иммунных заболеваниях.

Депутат добавила, что ежегодно в трансплантации стволовых клеток нуждаются около 50–60 детей из Кыргызстана. По ее оценке, запуск отделения позволит сохранить жизни маленьких пациентов и ежегодно экономить от двух до трех миллионов долларов, которые сейчас семьи тратят на лечение за рубежом.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев поручил Министерству здравоохранения внести соответствующие предложения. Он назвал вопрос важным и заявил, что его необходимо решить.