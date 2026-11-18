Главу ФОМС обвинили в предоставлении депутатам недостоверных данных. Об этом на заседании парламента заявила депутат Камила Талиева.

По ее словам, ранее ее коллега Дастан Бекешев при обсуждении бюджета КР задал вопросы главе ФОМСа.

«Однако тот дает недостоверные данные. Почему он позволяет себе такое, сидя в высшем государственном органе. Тут же сидят образованные люди, а нам просто дают неправдивые цифры. Перед нами лежат же цифры кабмина, они разнятся с тем, как отвечает глава ФОМС. Просьба — давать нам точные данные», — добавила Камила Талиева.

Она призвала депутатов отслеживать, насколько правдивые данные предоставляют члены кабмина.