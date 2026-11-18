Депутат ЖК Бекмурза Эргешов стал бронзовым призером чемпионата мира по шотокан карате-до. Об этом стало известно на заседании парламента.

Депутат участвовал в чемпионате мира по шотокан карате-до, который проходил 9–15 ноября в Анталье, и завоевал бронзовую медаль среди спортсменов старше 40 лет.

Как отметил сам нардеп, всего состязались 1 тысяча 140 спортсменов из 47 стран. Кыргызстан на чемпионате представляли 55 атлетов. Они завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей и заняли 11-е место в общекомандном зачете.

По его словам, это очень хороший показатель. Он призвал и дальше поддерживать депутатов спортсменов.

Коллеги поздравили депутата.