Совокупный объем депозитов в коммерческих банках и микрофинансовых компаниях Кыргызстана достиг 926 миллиардов сомов. Об этом сообщил исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, участниками системы защиты депозитов являются 26 коммерческих банков и 3 микрофинансовые компании, имеющие лицензию Национального банка на привлечение вкладов.

Рост объема депозитов Кадырбек Букуев связал с увеличением доходов населения, развитием банковских услуг и расширением безналичных расчетов. По его словам, граждане все чаще хранят деньги на банковских счетах и пользуются мобильными приложениями.

При этом 83 процента депозитных средств учитываются в Бишкеке, остальные 17 процентов — в регионах.

Глава агентства пояснил, что такое распределение связано в том числе с централизованным учетом: некоторые банки отражают в столице и средства клиентов из регионов.

Количество депозитных счетов в стране превысило 15 миллионов. Год назад их насчитывалось около 13 миллионов. Эти показатели не отражают число вкладчиков, поскольку один человек может иметь несколько счетов в разных банках.

Отдельно Кадырбек Букуев сообщил о росте фонда защиты депозитов. По состоянию на 1 ноября 2026 года в нем накоплено 12 миллиардов 28 миллионов сомов. За десять месяцев сумма увеличилась на 2 миллиарда 317 миллионов сомов.

Отметим, что по данным Национального банка, на конец сентября депозитная база клиентов коммерческих банков составляла 912,3 миллиарда сомов. За месяц она сократилась на 0,8 процента, или 6,9 миллиарда сомов.