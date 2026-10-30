Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

Кыргызстан предложил расширить сотрудничество со странами Организации тюркских государств в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и образования. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на саммите ОТГ в Анкаре.

По словам главы государства, страны организации могут обмениваться опытом в цифровизации государственных услуг, а также совместно развивать новые технологии.

Особое внимание Жапаров предложил уделить возможностям Парка высоких технологий Кыргызстана.

«Мы предлагаем расширить сотрудничество в рамках Организации тюркских государств по обмену опытом. Особенно важно использовать возможности Парка высоких технологий Кыргызстана для поддержки совместных инновационных проектов и развития технологий искусственного интеллекта на тюркских языках», — озвучил он.

Говоря об образовании, он отметил опыт Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

По его словам, с момента основания в развитие системы образования через университет было инвестировано более 80 миллионов долларов.

Глава Кыргызстана положительно оценил сотрудничество в рамках образовательного фонда «Маариф» и предложил создавать совместные образовательные учреждения с другими странами организации.