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Адылбеку Касымалиеву присвоили звание Героя Труда Кыргызстана

11:23, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров присвоил председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву высшую степень отличия «Эмгек Баатыры» — Герой Труда Кыргызской Республики.

Соответствующий указ подписал глава государства.

Как сообщается, Касымалиев удостоен государственной награды за профессиональные достижения и вклад в организацию и проведение крупных международных и государственных мероприятий.

В частности, речь идет о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Всемирных играх кочевников и торжествах по случаю Дня независимости Кыргызстана.

Этим же указом президент наградил ряд других должностных лиц, участвовавших в подготовке и проведении указанных мероприятий.

«Эмгек Баатыры» является высшей степенью отличия Кыргызской Республики и присваивается за выдающиеся заслуги перед государством и народом.

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