Адылбек Касымалиев в Турции примет участие в конференции по изменению климата

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев сегодня направляется в Турецкую Республику с рабочим визитом.

По данным пресс-службы правительства, он примет участие в 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в городе Анталья.

В рамках визита Адылбек Касымалиев также примет участие в мероприятии высокого уровня «Продвижение горной повестки: ледники и криосфера, укрепление устойчивости в условиях превышения температурных порогов, общая ответственность и устойчивое финансирование».