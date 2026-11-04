Адылбек Касымалиев вручил жителям Каракола ключи от 530 квартир

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил жителям ключи от квартир, построенных Государственной ипотечной компанией на втором этапе жилищного комплекса «Хан-Тенири» в Караколе.

По данным кабмина, в рамках этого этапа возвели 530 квартир. Всего в комплексе планируют построить 69 блоков на 3 тысячи 430 квартир. На его территории также предусмотрены детсад, школа, спортивные и детские площадки и зоны отдыха.

На церемонии Адылбек Касымалиев отметил, что власти намерены расширять жилищное строительство в районных центрах и обновлять старые дома в селах. По его словам, особое внимание будут уделять качеству и срокам строительства, теплоизоляции и безопасности домов, а также благоустройству территории.