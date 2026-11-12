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COP31. Глава кабмина КР выступил на саммите с национальным заявлением

08:32, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев выступил с национальным заявлением на саммите лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

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Он подтвердил приверженность Кыргызстана приоритетам COP31, заметив принимаемые страной практические меры по развитию возобновляемой энергетики, рациональному использованию природных ресурсов, укреплению климатической устойчивости и продвижению глобальной горной повестки. Особое внимание уделено вопросам климатического финансирования.

Адылбек Касымалиев отметил значительный разрыв между потребностями развивающихся горных государств в финансировании мер по адаптации к изменению климата и объемами предоставляемой международной поддержки.

В этой связи КР приветствует договоренности последних климатических конференций о мобилизации к 2035-му 1,3 триллиона долларов ежегодно на климатическое финансирование и трехкратном увеличении объема финансирования адаптационных мер.

Глава кабмина подчеркнул необходимость упрощения доступа к климатическому финансированию и устранения административных барьеров.

Адылбек Касымалиев также остановился на вопросах сохранения уникальных природных экосистем, в частности озера Иссык-Куль. Он напомнил, что 22 сентября 2026 года президент Садыр Жапаров объявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об инициативе создания международного трастового фонда по сохранению Иссык-Куля с первоначальным взносом Кыргызской Республики в размере 10 миллионов долларов. И призвал международные организации, страны-доноры и частный сектор поддержать инициативу.

Говоря о продвижении глобальной горной повестки, председатель кабинета министров отметил важность укрепления сотрудничества между горными странами и призвал поддержать ежегодный Диалог по вопросам гор и изменению климата в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Напомним, Кыргызстан инициирует создание глобального центра устойчивости горных регионов, призванного объединить научный, технический и финансовый потенциал для реализации практических проектов.

Адылбек Касымалиев пригласил коллег и гостей мероприятия принять участие во Втором глобальном горном саммите, который состоится в октябре 2027 года в Бишкеке. Отметим, что в COP31 принимают участие делегации более чем из 190 государств, включая 102 мировых лидеров.

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