COP31. Глава кабмина КР выступил на саммите с национальным заявлением

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев выступил с национальным заявлением на саммите лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Он подтвердил приверженность Кыргызстана приоритетам COP31, заметив принимаемые страной практические меры по развитию возобновляемой энергетики, рациональному использованию природных ресурсов, укреплению климатической устойчивости и продвижению глобальной горной повестки. Особое внимание уделено вопросам климатического финансирования.

Адылбек Касымалиев отметил значительный разрыв между потребностями развивающихся горных государств в финансировании мер по адаптации к изменению климата и объемами предоставляемой международной поддержки.

В этой связи КР приветствует договоренности последних климатических конференций о мобилизации к 2035-му 1,3 триллиона долларов ежегодно на климатическое финансирование и трехкратном увеличении объема финансирования адаптационных мер.

Глава кабмина подчеркнул необходимость упрощения доступа к климатическому финансированию и устранения административных барьеров.

Адылбек Касымалиев также остановился на вопросах сохранения уникальных природных экосистем, в частности озера Иссык-Куль. Он напомнил, что 22 сентября 2026 года президент Садыр Жапаров объявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об инициативе создания международного трастового фонда по сохранению Иссык-Куля с первоначальным взносом Кыргызской Республики в размере 10 миллионов долларов. И призвал международные организации, страны-доноры и частный сектор поддержать инициативу.

Говоря о продвижении глобальной горной повестки, председатель кабинета министров отметил важность укрепления сотрудничества между горными странами и призвал поддержать ежегодный Диалог по вопросам гор и изменению климата в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Напомним, Кыргызстан инициирует создание глобального центра устойчивости горных регионов, призванного объединить научный, технический и финансовый потенциал для реализации практических проектов.

Адылбек Касымалиев пригласил коллег и гостей мероприятия принять участие во Втором глобальном горном саммите, который состоится в октябре 2027 года в Бишкеке. Отметим, что в COP31 принимают участие делегации более чем из 190 государств, включая 102 мировых лидеров.