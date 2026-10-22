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Адылбек Касымалиев встретился с главой Национального совета Швейцарии

13:05, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с председателем Национального совета Швейцарии Пьером-Андре Пажем. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и перспективы взаимодействия, озвучили в кабмине.

Касымалиев отметил, что Швейцария является одним из важных партнеров Кыргызстана в Европе. Он заявил о заинтересованности в укреплении политического диалога, расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

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Для вывода двусторонних отношений на новый уровень глава кабинета министров предложил организовать взаимные визиты руководителей двух государств и уделить особое внимание развитию инвестиционного сотрудничества.

Он подчеркнул важность межпарламентских связей.

Пьер-Андре Паж поблагодарил кыргызскую сторону за гостеприимство и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в экономике, энергетике, сельском хозяйстве и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность реализовывать двусторонние договоренности и программы развития, уделяя особое внимание улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане.

Пьер-Андре Паж также возглавляет духовой оркестр La Landwehr de Fribourg. Он прибыл в Бишкек вместе с музыкантами для участия в ряде культурных мероприятий.

Швейцария является одним из главных покупателей кыргызстанского золота. За восемь месяцев 2026 года страна закупила более 5 тонн драгоценного металла на 707,57 миллиона долларов.

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