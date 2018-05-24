Полгода Сооронбая Жээнбекова. Новые кадры, старые проблемы

Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента 24 ноября 2017 года. Что за полгода сделал глава государства?

ИА «24.kg» вспоминает, чем запомнились шесть месяцев правления Сооронбая Жээнбекова.

Визиты к соседям

Первые три месяца президент посвятил выстраиванию отношений с соседями. Первый визит в качестве президента Сооронбай Жээнбеков совершил в Москву, а затем в Минск , где состоялись столь важные переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Конфликт на кыргызско-казахской границе был полностью урегулирован, стороны пришли к обоюдному решению.

Первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков совершил в Узбекистан.

Отношения между Кыргызстаном и Казахстаном окончательно наладились после приглашения Нурсултана Назарбаева. Сооронбай Жээнбеков охотно его принял и отправился в Астану.

В последние дни 2017 года Владимир Путин собрал у себя всех глав СНГ на неформальную встречу. В феврале Сооронбай Жээнбеков полетел в Душанбе — опять же, по инициативе приглашающей стороны.

Главной темой переговоров стала делимитация границы. Конкретных решений пока не принято, но рабочие группы активно проводят переговоры.

Фото Официальный визит в Турецкую Республику, 9-10 апреля

В апреле президент вышел на международный уровень переговоров и отправился в Турцию и Бельгию. Разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проходил в формате тет-а-тет и длился полтора часа. Один из насущных вопросов — ситуация с турецкими лицеями.

Реджеп Тайип Эрдоган довольно резко высказался в адрес сторонников, заявив, что они готовили провокации. «Сегодняшний визит — лучший ответ действиям FETO. Пока они не ответят перед народом по закону, Турция продолжит борьбу. Где бы они ни находились, мы вытащим их и предадим в руки правосудия. Наша задача — пресекать действия таких организаций. Об этом мы говорили в узком и расширенном составах», — пояснил лидер Турции.

FETO пыталась заложить мину под отношения между Турцией и Кыргызстаном. Реджеп Тайип Эрдоган

Он надеется, что Кыргызстан основательно займется борьбой с FETO. «Мы поможем и поддержим его в этом деле», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако Сооронбай Жээнбеков обошел вопрос стороной и на высказывания президента Турции не отреагировал.

В институтах Евросоюза главу КР принимали радушно. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже назвал Кыргызстан великой страной и признался, что мечтает увидеть ее собственными глазами.

Фото Султана Досалиева. Рабочий визит в институты Европейского союза, Брюссель, 11-12 апреля

Впереди у Сооронбая Жээнбекова визит в Китай в рамках заседания ШОС. Посол КНР Сяо Цинхуа приоткрыл завесу тайны: это будет больше, чем рабочая поездка.

Уголовные дела, число арестованных растет

Кыргызстану и Китаю предстоит обсудить реализацию проектов на кредитные средства. Разбирательство по модернизации ТЭЦ натолкнуло депутатов проверить и другие проекты, реализуемые благодаря поддержке КНР.

Возбуждено уголовное дело о коррупции. Подозревают всех, кто продвигал модернизацию столичной теплоцентрали, лоббировал интересы инвесторов, заключал с ними соглашение. Многие чиновники лишились кресел, а некоторые и вовсе арестованы.

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Сооронбай Жээнбеков заявил о тотальной борьбе с коррупцией. Общественность и государственные мужи встрепенулись после заседания Совета безопасности, на котором президент раскритиковал деятельность ГКНБ, Генпрокуратуры и МВД, отметив, что только треть возбужденных уголовных дел доходит до суда.

По его словам, Государственный комитет национальной безопасности за последние два года возбудил две тысячи уголовных дел. Из них только 29 процентов довели до суда. А суд в свою очередь почти половину обвиняемых следователями ГКНБ оправдал.

К сожалению, некоторые сотрудники АКС превратились в касту неприкасаемых. Пришло время изменить формат службы. Необходимо пересмотреть и на соответствие занимаемой должности всех сотрудников АКС. Сооронбай Жээнбеков

Долго ждать не пришлось. Своего кресла лишился директор Антикоррупционной службы ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. В ведомстве началась рокировка кадров. Известно, что в АКС лишились должности более двух десятков сотрудников. Чуть позже все руководство ГКНБ лишилось постов, после чего начались большие кадровые перестановки.

В товарищах согласья нет

После мартовского съезда СДПК, на котором лидером партии избрали Алмазбека Атамбаева, стал очевиден раскол между соратниками. Экс-президент открыто обвинил Сооронбая Жээнбекова в защите родственников и отсутствии политической воли, заявив, что президенту подсунули не тот текст выступления на заседании Совета безопасности. Атамбаев рекомендовал ему тщательнее изучать тексты, или он вынужден будет сам обнародовать документы в качестве доказательства.

Фото Султана Досалиева. С подачи Сооронбая Жээнбекова от власти отстранили последнего премьер-министра из команды Алмазбека Атамбаева — Сапара Исакова

Обстановка накалялась и в Жогорку Кенеше. В итоге депутаты выразили вотум недоверия Сапару Исакову, лишив его статуса экс-премьер-министра.

Началось формирование нового кабинета министров. Полностью поменялось руководство правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев привел с собой трех новых вице-премьеров. Не пустует больше и место первого вице-премьер-министра, которое освободилось после того, как Аскарбек Шадиев подал в отставку по собственному желанию.

В окружении Сооронбая Жээнбекова появись «свои» люди. Его помощником стал Эрнис Толтоев. Первым заместителем руководителя аппарата президента назначен Досалы Эсеналиев. Сменился генеральный прокурор КР. Им стал Откурбек Джамшитов. Советником президента назначен Айбек Азыранкулов. Все, кроме последнего, уроженцы Ошской области, откуда родом и сам Сооронбай Жээнбеков.

Затянувшаяся реформа

Президент взялся и за судебную реформу, которую никак не могут довести до ума, начав с увольнения судей.

Сооронбай Жээнбеков обеспокоен вопиющими фактами коррумпированности судей. О них президенту рассказывает народ. «70 процентов обращений касаются этой проблемы. За последний год сделано много, приняты кодексы и законы. Однако темпы оказались ниже ожиданий общественности», — сказал глава КР на заседании Совета по судебной реформе.

Он добавил, что по истечении сроков давности виновные не должны уходить от уголовной ответственности.

Фото Султана Досалиева. Первое заседание Совета по судебной реформе при президенте КР, 17 мая

«В настоящее время по закону по истечении срока давности дело приостанавливается. Работа следственных органов оказывается напрасной. Этот вопрос требует тщательной проработки. Действиям виновных все равно нужно давать оценку и добиваться возмещения убытков. Необходимо вернуть доверие народа к судам», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Прошлая программа исполнена на 90 процентов. В этом заверяет президента страны глава ВС КР Айнаш Токбаева. Парадоксально, но для проведения полномасштабной судебной реформы Кыргызстану, по ее словам, не хватает денег. Опять просим помощи у международных доноров.

Одной политической воли, которая у президента, по его признанию, есть, оказалось недостаточно. Нужны деньги.

Помимо этого, глава Кыргызстана предлагает ввести мораторий на внесение поправок в Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс.