Сооронбай Жээнбеков принял приглашение Нурсултана Назарбаева приехать в Астану

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева рассказала, когда президент Кыргызстана посетит Астану.

25-26 декабря по приглашению главы РК Нурсултана Назарбаева состоится официальный визит Сооронбая Жээнбекова в Астану.

Запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме кыргызско-казахской государственной границы и соглашение по демаркации границы.

«Граница с Казахстаном составляет 1 тысячу 241 километр . Демаркационные работы завершены. С подписанием документа завершится юридическое оформление», — отметила Айзада Субакожоева.

Напомним, 30 ноября в Минске состоялась неформальная встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, после которой стороны подписали дорожную карту. Там же глава КР получил официальное приглашение посетить Астану.