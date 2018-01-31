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Власть

Зачем президент Кыргызстана летит в Таджикистан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 1-2 февраля с официальным визитом отправляется в Душанбе. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

Визит состоится по приглашению лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным вопросам, а также обсудить делимитацию кыргызско-таджикской границы. Запланировано подписание ряда документов.

Президент КР также встретится с премьером-министром РТ и спикером парламента.

О визите Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан говорилось в поздравительной телеграмме от Эмомали Рахмона, отправленной 13 января.
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