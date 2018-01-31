Зачем президент Кыргызстана летит в Таджикистан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 1-2 февраля с официальным визитом отправляется в Душанбе. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.
Президент КР также встретится с премьером-министром РТ и спикером парламента.
Визит состоится по приглашению лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным вопросам, а также обсудить делимитацию кыргызско-таджикской границы. Запланировано подписание ряда документов.
О визите Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан говорилось в поздравительной телеграмме от Эмомали Рахмона, отправленной 13 января.