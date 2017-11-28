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Власть

Стало известно, куда совершит первый рабочий визит новый президент Кыргызстана

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева рассказала о ближайших визитах Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, 29 ноября состоится первый рабочий визит нового главы государства в Россию по приглашению российской стороны. В Москве запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Это означает укрепление двусторонних отношений с Россией», — сказала Айзада Субакожоева.

Кроме того, 30 ноября намечена поездка в Минск. Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Двусторонние встречи из-за плотности графика не запланированы.
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