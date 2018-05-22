Мораторий на поправки в Уголовный кодекс предлагает ввести президент страны

Депутатам Жогорку Кенеша рекомендовано рассмотреть вопрос о введении временного моратория сроком до одного года на внесение каких-либо изменений в новые Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс. Об этом говорится в подписанном президентом Сооронбаем Жээнбековым указе.

Согласно указу, мораторий не будет касаться изменений по приведению вышеназванных нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией и разработки проектов законов в целях уточнения положений производства по исполнению судебных решений и реализации проекта «Умный город».

По информации пресс-службы главы государства, главная цель указа — продвижение проводимой судебно-правовой реформы.

С 1 января 2019 года вступают в действие новые Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и иные сопутствующие им законы.

Необходимо установить основными приоритетами реализации нового уголовного законодательства внедрение системы Единого учета преступлений, проступков, нарушений и введение института пробации. Данные системы должны начать функционировать с 1 января 2019 года. Государственные органы, вовлеченные в процесс реализации кодексов, должны быть подготовлены, сотрудники обучены.

Принятый указ главы государства призван дать новый импульс системному продвижению судебно-правовой реформы.

Полный текст указа президента КР можно посмотреть по ссылке.