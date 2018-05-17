Донор в помощь. На судебную реформу в Кыргызстане не хватает денег

На судебную реформу не хватает денег, приходится обращаться к донорам. Об этом сегодня на заседании Совета по судебной реформе сообщила председатель Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаева.

По ее словам, программа развития судебной системы до 2017 года исполнена на 91 процент от задуманного.

«Некоторые цели не получилось выполнить из-за нехватки средств. Для развития судебной системы проведен анализ, выявлены слабые и сильные стороны. Поставлен вопрос, каким образом поднять ее на новый уровень. Принята программа до 2022 года», — пояснила Айнаш Токбаева.

Она признает, что необходимо повышать эффективность и прозрачность судов. «Следует работать с кадрами. Впервые назначенные судьи оказывают воздействие на рассмотрение дела. Они должны повышать квалификацию. Однако учебные стандарты отсутствуют. Приходится обращаться к донорам, так как денег у государства нет», — отметила Айнаш Токбаева.