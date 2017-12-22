Владимир Путин вновь пригласил Сооронбая Жээнбекова в Москву

После официального визита в Астану 25-26 декабря президент Кыргызстана отправится в Москву. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева.

По ее словам, рабочая поездка состоится по приглашению российской стороны. «Там пройдет неформальная встреча глав СНГ. Участники обсудят актуальные вопросы регионального характера», — сказала Айзада Субакожоева.

Она добавила, что двусторонних переговоров в Москве не запланировано. Будут только многосторонние мероприятия.

Сооронбай Жээнбеков совершил свой первый визит в качестве главы государства в Россию в конце ноября. 29 ноября в Москве состоялась двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.