О вопиющих фактах коррумпированности судей рассказали президенту кыргызстанцы

Кыргызстанцы жалуются президенту на коррумпированных судей. Об этом сегодня на заседании Совета по судебной реформе сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, судебная реформа — требование общества. Это необходимый вопрос.

«Когда я встречаюсь с народом, люди рассказывают о вопиющих фактах коррумпированности судей. 70 процентов обращений касаются этой проблемы. За последний год сделано много, приняты кодексы и законы. Однако темпы оказались ниже ожиданий общественности», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«Народ требует создать чистую судебную систему. Ускорение реформы очень важно для страны. В рамках совета мы должны усилить работу и координацию государственных органов. Наша задача — введение в действие принятых законов. Но процесс идет очень медленно», — отметил президент.