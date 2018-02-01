Народы Кыргызстана и Таджикистана ждут завершения делимитации границы. Об этом сообщил сегодня на переговорах в Душанбе президент КР Сооронбай Жээнбеков.

«Отрадно, что наши мнения и позиции по многим ключевым вопросам совпадают. Для активизации всего спектра сотрудничества следует повышать эффективность деятельности двусторонних механизмов. В этом плане Межгосударственный координационный совет, кыргызско-таджикские межправительственные комиссии по комплексному рассмотрению вопросов и делимитации и демаркации государственной границы должны работать на регулярной основе. Наши народы на протяжении долгого времени ожидают завершение делимитации государственной границы. Скорейшее решение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и подписание договора станут важными факторами в укреплении безопасности и стабильности в районе границы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что в этой связи необходимо активизировать работу правительственных рабочих групп и в ближайшее время провести встречу для окончательного согласования правовых основ описания и начертания линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Президент считает необходимым принятие совместных действенных мер в сфере охраны государственных границ, борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком.