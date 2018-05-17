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Власть

Из-за сроков давности уголовного дела от ответственности не удастся уйти никому

От ответственности не удастся уйти из-за сроков давности уголовного дела. Об этом сегодня на заседании Совета по судебной реформе заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, также граждане не должны нести дополнительные расходы, чтобы защитить свои права, из-за дальности нахождения судов.

«Некоторые споры по смежным земельным участкам вынуждают людей ехать в областные центры. Функции межрайонных судов нужно пересмотреть. Некоторые вопросы не решаются десятилетиями», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что по истечении сроков давности виновные не должны уходить от уголовной ответственности.

«В настоящее время по закону по истечении срока давности дело приостанавливается. Работа следственных органов оказывается напрасной. Этот вопрос требует тщательной проработки. Действиям виновных все равно нужно давать оценку и добиваться возмещения убытков. Необходимо вернуть доверие народа к судам», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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