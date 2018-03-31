Поворот. Президенту подсунули не ту речь для выступления на Совете безопасности

Президенту Кыргызстана подсунули не ту речь на Совете безопасности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в Кыргызстане после длительного обсуждения принята стратегия «Таза коом», в которой все действия чиновников должны быть прозрачными.

«Некоторые думают, что Атамбаев вмешивается в кадровые перестановки. Я ему (Сооронбаю Жээнбекову) сразу сказал, что я в кадры не вмешиваюсь и вмешиваться не буду. Аппарат президента хотел вместо утвержденной стратегии протащить другой вариант, в котором исключили переход к парламентской республике. Ему подсунули не ту речь на Совбезе. Я ему об этом сказал. Самые громкие коррупционные дела начаты Атамбаевым», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что в начале февраля пущена дымовая завеса на Совбезе, и специально все поворачивается в другую сторону. «Президенту нужно внимательнее смотреть документы», — пояснил лидер СДПК.