Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 ноября

Несмотря на короткую рабочую неделю, в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Толгонай Стамалиева назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента.
1998 — корреспондент Кыргызского национального информационного агентства «Кабар»;
2002-2005 — консультант, старший консультант пресс-службы аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;
2005-2006 — заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом — руководитель пресс-службы Центральной комиссии КР по выборам и проведению референдумов;
2006-2007 — референт пресс-службы президента КР;
2007-2009 — пресс-секретарь, начальник отдела внешних связей ОАО «Международный аэропорт «Манас»;
2009-2010 — заместитель руководителя пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;
2010-2016 — руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;
2015-2016 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР;
2016-2017 — руководитель пресс-службы правительства Кыргызстана.
Мурад Омоев назначен советником премьер-министра Кыргызстана.
2001-2002 — работа на разных должностях в проекте Агентства США по международному развитию, нацеленному на повышение качества преподавания финансово-экономических предметов в вузах Кыргызстана.
В 2004 году продолжил обучение в магистратуре Колумбийского университета (Нью-Йорк).
После шестимесячной стажировки в головном офисе Всемирного банка начал карьеру младшего научного сотрудника в департаменте исследований Международного валютного фонда в Вашингтоне.
С 2012 года является экономистом в Европейском департаменте МВФ.
Как сообщается, в МВФ он был ответственным за анализ фискальной и монетарной политики, анализ уязвимости от внешних факторов в развивающихся рынках и структурных проблем рынков труда в ряде стран Восточной Европы.
Улан Карагулов назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.
Он сменил на посту Бактыбека Кудайбергенова, который покинул его по собственному желанию. Полпредом был с 2015 года.
Улан Карагулов родился в 1979 году в Кеминском районе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист-финансист».
До назначения занимал должность акима Кеминского района.
освобожден от должности заместителя председателя Госфиннадзора.
Марат Пирназаров ушел по собственному желанию, проработав с марта 2012 года.
Жийде Зоотпекова назначена пресс-секретарем Министерства культуры, информации и туризма.
Она сменила проработавшего пресс-секретарем Минкультуры четыре года Марлена Соляного.
Жийде Зоотпекова известна как телеведущая. Работала на таких телеканалах, как НБТ, Пятый канал, НТС.
О кадровых перестановках с 28 октября по 3 ноября читайте здесь.