Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 ноября

Несмотря на короткую рабочую неделю, в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Толгонай Стамалиева назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента.

Фото из Интернета. Заведующая отделом информационной политики аппарата президента

родилась 14 декабря 1975 года. Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «журналистика».

1998 — корреспондент Кыргызского национального информационного агентства «Кабар»;

2002-2005 — консультант, старший консультант пресс-службы аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;

2005-2006 — заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом — руководитель пресс-службы Центральной комиссии КР по выборам и проведению референдумов;

2006-2007 — референт пресс-службы президента КР;

2007-2009 — пресс-секретарь, начальник отдела внешних связей ОАО «Международный аэропорт «Манас»;

2009-2010 — заместитель руководителя пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;

2010-2016 — руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;

2015-2016 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР;

2016-2017 — руководитель пресс-службы правительства Кыргызстана.

Мурад Омоев назначен советником премьер-министра Кыргызстана.

Фото аппарата правительства. Советник премьер-министра КР Мурад Омоев родился 20 июня 1979 года в Токмаке. В 1999 году получил степень бакалавра в области экономики и делового администрирования Graceland College, штат Айова, США.

2001-2002 — работа на разных должностях в проекте Агентства США по международному развитию, нацеленному на повышение качества преподавания финансово-экономических предметов в вузах Кыргызстана.

В 2004 году продолжил обучение в магистратуре Колумбийского университета (Нью-Йорк).

После шестимесячной стажировки в головном офисе Всемирного банка начал карьеру младшего научного сотрудника в департаменте исследований Международного валютного фонда в Вашингтоне.

С 2012 года является экономистом в Европейском департаменте МВФ.

Как сообщается, в МВФ он был ответственным за анализ фискальной и монетарной политики, анализ уязвимости от внешних факторов в развивающихся рынках и структурных проблем рынков труда в ряде стран Восточной Европы.

Улан Карагулов назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Он сменил на посту Бактыбека Кудайбергенова, который покинул его по собственному желанию. Полпредом был с 2015 года.

Улан Карагулов родился в 1979 году в Кеминском районе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист-финансист».

До назначения занимал должность акима Кеминского района.

Фото из Интернета. Пресс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма Жийде Зоотпекова освобожден от должности заместителя председателя Госфиннадзора.

Марат Пирназаров ушел по собственному желанию, проработав с марта 2012 года.

Жийде Зоотпекова назначена пресс-секретарем Министерства культуры, информации и туризма.

Она сменила проработавшего пресс-секретарем Минкультуры четыре года Марлена Соляного.

Жийде Зоотпекова известна как телеведущая. Работала на таких телеканалах, как НБТ, Пятый канал, НТС.

О кадровых перестановках с 28 октября по 3 ноября читайте здесь.