Назначен советник премьер-министра Кыргызстана

Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, Эсенкул Момункулов родился в 1978 году. Окончил Гейдельбергский университет в Германии, был научным исследователем в Университете Миннесоты, США.

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в аппарате правительства КР. Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в аппарате президента КР.

В 2015 году был общественным советником руководителя аппарата правительства.

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.

Ранее советником премьер-министра стал Талант Султанов.