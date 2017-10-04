13:34
+10
USD 68.52
EUR 80.41
RUB 1.18
Выборы

Вице-премьер-министр Кыргызстана получил строгий выговор за агитацию

Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев получил строгий выговор за агитацию. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Такая мера дисциплинарной ответственности принята на основании решения Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Правительству рекомендовали строго наказать Дуйшенбека Зилалиева.

Читайте по теме
Главой штаба по выборам стал Темир Джумакадыров, Зилалиеву объявили замечание

Напомним, премьер-министр Сапар Исаков объявил Дуйшенбеку Зилалиеву замечание, возложив обязанности председателя Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Решение принято в связи с публикацией в СМИ, где Дуйшенбек Зилалиев в разговоре якобы выражает свое личное предпочтение одному из кандидатов в президенты.
Ссылка:
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура не будет возбуждать уголовное дело по жалобе Адиля Турдукулова
«Вечерний Бишкек» не будут штрафовать за нарушение правил агитации
В ЦИК спорят — штрафовать или нет «Вечерний Бишкек» за нарушение агитации
Религиозного деятеля предупредили за предвыборную агитацию
У кандидата в президенты Эрниса Зарлыкова на счете менее тысячи сомов
Выборы-2017. Омурбек Бабанов сохраняет лидерство по тратам на агитацию
Дуйшенбек Зилалиев должен уйти в отставку, считает депутат Жанар Акаев
Требуют пресечь. Активисты обеспокоены применением адмресурса при агитации
Правительство Кыргызстана не знает, что студентов принуждают голосовать
За месяц до выборов. Что сделало правительство Кыргызстана
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
О.Бабанов встретился с&nbsp;жителями Оша, несмотря на&nbsp;попытки сорвать мероприятие О.Бабанов встретился с жителями Оша, несмотря на попытки сорвать мероприятие
Бизнес
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов