Вице-премьер-министр Кыргызстана получил строгий выговор за агитацию

Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев получил строгий выговор за агитацию. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Такая мера дисциплинарной ответственности принята на основании решения Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Правительству рекомендовали строго наказать Дуйшенбека Зилалиева.

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Напомним, премьер-министр Сапар Исаков объявил Дуйшенбеку Зилалиеву замечание, возложив обязанности председателя Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Решение принято в связи с публикацией в СМИ, где Дуйшенбек Зилалиев в разговоре якобы выражает свое личное предпочтение одному из кандидатов в президенты.