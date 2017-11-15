Повышен статус Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Кыргызстана

Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта преобразовано в Агентство по продвижению и защите инвестиций КР. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Решение принято в рамках реализации Программы правительства «Жаны доорго кырк кадам» на 2018-2023 годы. Агентство по продвижению и защите инвестиций будет заниматься реализацией государственной политики в этой области, и в своей деятельности подотчетно непосредственно премьер-министру.

Одной из основных функций агентства является сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях — от инициации до запуска.

Повышенный статус позволит облегчить процесс вхождения иностранного инвестора на рынок Кыргызстана и устранить бюрократические барьеры.

«Деятельность нового агентства будет направлена на привлечение и продвижение инвестиций в экономику КР, их защиту, содействие отечественным предприятиям в продвижении товаров на внешние рынки, развитие механизмов и создание благоприятных условий для развития ГЧП, реализацию государственной политики функционирования свободных экономических зон», — отметили в отделе.