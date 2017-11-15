12:35
+4
USD 69.75
EUR 81.68
RUB 1.17
Общество

Повышен статус Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Кыргызстана

Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта преобразовано в Агентство по продвижению и защите инвестиций КР. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Решение принято в рамках реализации Программы правительства «Жаны доорго кырк кадам» на 2018-2023 годы. Агентство по продвижению и защите инвестиций будет заниматься реализацией государственной политики в этой области, и в своей деятельности подотчетно непосредственно премьер-министру.

Одной из основных функций агентства является сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях — от инициации до запуска.

Повышенный статус позволит облегчить процесс вхождения иностранного инвестора на рынок Кыргызстана и устранить бюрократические барьеры.

«Деятельность нового агентства будет направлена на привлечение и продвижение инвестиций в экономику КР, их защиту, содействие отечественным предприятиям в продвижении товаров на внешние рынки, развитие механизмов и создание благоприятных условий для развития ГЧП, реализацию государственной политики функционирования свободных экономических зон», — отметили в отделе.

 
Ссылка:
просмотров: 548
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в рубрике «Официально»
Кыргызстан нуждается в японских деньгах
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
В Кыргызстане упрощен въезд на приграничные территории
Ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане за 9 месяцев — 896 миллионов сомов
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 7 ноября
В Кыргызстане с начала 2017 года по жалобам уволены четыре сотрудника ГНС
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева