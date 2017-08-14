В назначении статс-секретаря Минздрава нашли нарушения. В кабмине не реагируют

Рабочая комиссия по кадровой политике Координационного совета общественных советов госорганов (КС ОСГО) нашла нарушения в назначении Жазгуль Кийизбаевой на должность статс-секретаря Минздрава КР.

«У Кийизбаевой нет необходимого стажа работы на государственной или муниципальной службе. Ее стаж — всего 2 года 11 месяцев 22 дня, опыта руководящей работы в иных сферах деятельности не было. Хотя по закону минимальный стаж должен быть не менее трех лет. Соответственно, возникает вопрос, как она была допущена к конкурсу. Кроме того, в тестировании она набрала не наивысшие баллы. В то время как два других кандидата получили баллы выше и имели немалый опыт работы на руководящих должностях в системе здравоохранения. Но, несмотря на это, другие кандидатуры не были рассмотрены», — говорится в справке.

«Находясь на должности статс-секретаря, Кийизбаева показала свою несостоятельность, издавая приказы, противоречащие законодательству. Кроме того, она, как статс-секретарь, не имела права участвовать в поездках на мероприятия, которые носят чисто медицинский характер. Последняя поездка состоялась в июне 2017 года в Молдавию по вопросам лекарственных средств и лекарственной политики. Также Кийизбаева позволила уволиться по собственному желанию директору столичного ЦСМ № 18, на которую сейчас заведено уголовное дело по факту хищения в размере 9 миллионов сомов», — отмечается в документе.

Координационный совет направил справку в аппараты президента и премьер-министра, а также в Генпрокуратуру и Совет обороны еще 22 июня 2017 года. «Однако до сих пор никакой реакции не последовало. Нарушается закон о доступе к информации. Чиновники должны были отреагировать в течение 14 дней», — сказала ИА «24.kg» член рабочей комиссии Светлана Мамутова.

Сама Жазгуль Кийизбаева пообещала отразить свое мнение относительно справки в письменной форме позже.