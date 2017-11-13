На внеочередном заседании фракции «Республика — АтаЖурт» было озвучено заявление Омурбека Бабанова о решении покинуть пост лидера фракции. Его зачитал заместитель главы фракции депутат Талант Мамытов.

По словам Омурбека Бабанова, работа партии «Республика» и парламентской фракции «Республика — Ата Журт» должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики. В этой связи Омурбек Бабанов решил сложить полномочия руководителя фракции. Избрание нового лидера планируется на ближайшем заседании.

В отношении нардепа возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР. Ранее ИА «24.kg» со ссылкой на собственные источники в ЖК сообщало, что один из депутатов — Алиярбек Абжалиев — проводит переговоры с членами «РАЖ», обиженными по той или иной причине на лидера, чтобы выразить ему вотум недоверия и сместить с поста главы фракции.