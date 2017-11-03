Премьеру рекомендовали освободить от должности статс-секретаря Минздрава

Совет по государственной гражданской и муниципальной службе рекомендовал премьер-министру КР освободить от должности статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаеву.

Решение принято в связи с нарушением установленных правил приема на работу, говорится в ответе Госкадровой службы председателю ОФ «Наше право» Каличе Умуралиевой.

В отношении работников ГКС, допустивших ошибку в подсчете стажа Кийизбаевой, будут приняты меры дисциплинарного характера.

Решение совета направлено главе кабмина. «Сапар Исаков дал поручение министру здравоохранения решить вопрос в рамках закона и дать представление на увольнение в трехдневный срок. Однако этого пока не сделано», — сообщила ИА «24.kg» Калича Умуралиева.

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Напомним, в августе 2017-го в аппарате президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой. Позже в министерстве отреагировали на претензии.

Сообщалось, что у Кийизбаевой нет необходимого стажа работы на государственной или муниципальной службе. Ее стаж — всего 2 года 11 месяцев 22 дня, опыта руководящей работы в иных сферах деятельности не было. Хотя по закону минимальный стаж должен быть не менее пяти лет. Кроме того, в тестировании она набрала не высшие баллы.