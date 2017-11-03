21:02
+10
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

Премьеру рекомендовали освободить от должности статс-секретаря Минздрава

Совет по государственной гражданской и муниципальной службе рекомендовал премьер-министру КР освободить от должности статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаеву.

Решение принято в связи с нарушением установленных правил приема на работу, говорится в ответе Госкадровой службы председателю ОФ «Наше право» Каличе Умуралиевой.

В отношении работников ГКС, допустивших ошибку в подсчете стажа Кийизбаевой, будут приняты меры дисциплинарного характера.

Решение совета направлено главе кабмина. «Сапар Исаков дал поручение министру здравоохранения решить вопрос в рамках закона и дать представление на увольнение в трехдневный срок. Однако этого пока не сделано», — сообщила ИА «24.kg» Калича Умуралиева.

Читайте по теме
В назначении статс-секретаря Минздрава нашли нарушения. В кабмине не реагируют

Напомним, в августе 2017-го в аппарате президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой. Позже в министерстве отреагировали на претензии.

Сообщалось, что у Кийизбаевой нет необходимого стажа работы на государственной или муниципальной службе. Ее стаж — всего 2 года 11 месяцев 22 дня, опыта руководящей работы в иных сферах деятельности не было. Хотя по закону минимальный стаж должен быть не менее пяти лет. Кроме того, в тестировании она набрала не высшие баллы. 
Ссылка:
просмотров: 5714
Версия для печати
Материалы по теме
С 2018 года госслужащие будут сдавать единую декларацию вместо двух
В Минздраве отреагировали на замечания в адрес статс-секретаря ведомства
В назначении статс-секретаря Минздрава нашли нарушения. В кабмине не реагируют
Популярные новости
Больше в&nbsp;Кыргызстан не&nbsp;приеду. О&nbsp;чем говорят водители фур на&nbsp;границе Больше в Кыргызстан не приеду. О чем говорят водители фур на границе
Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения
Погода в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;ноябрь: ожидаются морозы до&nbsp;&minus;22&nbsp;градусов Погода в Кыргызстане на ноябрь: ожидаются морозы до −22 градусов
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»