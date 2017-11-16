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Власть

Депутат считает, что ледники Давыдова и Лысый продали. Чиновник опровергает

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассматривают поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку возле ледников Давыдова и Лысый. Депутаты поинтересовались у вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, за сколько продали ледники.

Чиновник рассказал, что по итогам переговоров «Центерра» выплатит компенсацию за вред экологии в 12 миллиардов сомов. Кабмин считает это справедливой ценой, которую удалось утвердить сторонам.

«Получается, что мы продали Давыдова и Лысый за 12 миллиардов сомов?» — спросила чиновника депутат Эльвира Сурабалдиева.

«Нет. Мы можем не брать эти деньги. Но ледники все равно сползут. Мы не сможем их спасти», — парировал Дуйшенбек Зилалиев.

Кроме того, он рассказал: данные о том, что ледники полностью исчезнут после окончания разработки месторождения Кумтор, не соответствуют действительности. На самом деле на сегодня ледник Лысый отработан на 10 процентов, к концу работы рудника  эта цифра увеличится лишь на 10 процентов. Относительно ледника Давыдова цифры больше. На сегодня он отработан почти наполовину, а к концу разработки Кумтора показатель увеличится почти до 70 процентов.

«Что касается угрозы животному миру, то здесь я могу привести в пример исследования экологов, которые проводились в 1994 году — до начала работы рудника. Тогда там вообще не было снежных барсов, а численность маралов составляла всего 750 голов. На сегодня, поскольку там жесткая система охраны, нет браконьеров, зафиксировано 10 барсов и 2,7 тысячи маралов», — заключил Дуйшенбек Зилалиев.
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