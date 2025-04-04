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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

О «значимом прогрессе» в теме Украины между США и РФ заявил посланник Путина

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев по итогам встреч в Белом доме заявил, что в переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом достигнут «значимый прогресс» по Украине.

По его словам, стороны настроены на решение вопросов, а также обсуждали восстановление прямого авиасообщения между странами.

Кирилл Дмитриев не уточнил, с кем встречался (неофициально сообщалось о встрече со спецпосланником лидера Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом), но о тональности разговоров высказался положительно: «Мы абсолютно четко видим, что администрация президента Трампа, в отличие от президента Байдена, настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы. Это тот дух, созидательный, который задан».

Спецпредставитель российского лидера также упомянул о возможности возобновления прямого авиасообщения между РФ и США, которое прервано в начале пандемии коронавируса и не восстановилось с началом боевых действий в Украине. «Мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — добавил он.

Также Кирилл Дмитриев сказал, что обсуждалось сотрудничество в Арктике и добыче редкоземельных металлов. Он заявил, что последние два дня по поручению Владимира Путина проводил встречи, на которых обсуждалось «восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном».

Сроки новых переговоров между Россией и Штатами будут определены «в ближайшее время», заметил спецпредставитель президента РФ.

Ранее появилась информация о том, что американские власти приостановили санкции против Кирилла Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для визита в Соединенные Штаты. Утверждалось, что пройдут «переговоры об укреплении отношений между двумя странами, стремящимися положить конец войне в Украине».

Кирилла Дмитриева называют особо приближенным к российскому лидеру Владимиру Путину. Он участвовал во встрече в Эр-Рияде, где российские и американские делегации обсуждали урегулирование в Украине. Также принимал участие в освобождении американского учителя Марка Фогеля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324870/
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