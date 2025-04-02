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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Первый после начала войны в Украине визит чиновника России состоится на днях

Первый после начала войны в Украине визит высокопоставленного чиновника России состоится на днях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

СМИ
Фото СМИ. Кирилл Дмитриев — первый высокопоставленный чиновник РФ, который посетит США с визитом после начала войны в Украине в 2022 году

По данным телекомпании, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Утверждается, что пройдут «переговоры об укреплении отношений между двумя странами, стремящимися положить конец войне в Украине».

«Это станет первым визитом в Вашингтон высокопоставленного российского чиновника с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году и ознаменует собой дальнейшие шаги в потеплении отношений между двумя государствами после возвращения президента Дональда Трампа к власти в январе», — информирует CNN.

Кирилла Дмитриева называют особо приближенным к российскому лидеру Владимиру Путину. Он участвовал во встрече в Эр-Рияде, где российские и американские делегации обсуждали урегулирование в Украине. Также принимал участие в освобождении американского учителя Марка Фогеля.

Ранее Белый дом приостановил санкции против Кирилла Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для визита в Соединенные Штаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324645/
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