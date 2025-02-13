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Общество

Стало известно, кого власти США обменяли на освобожденного в России Марка Фогела

Стало известно, кого власти США обменяли на освобожденного в России Марка Фогела. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что из американской тюрьмы уже освобожден гражданин РФ Александр Винник. Он будет отправлен в Москву в рамках обмена заключенными.

Reuters
Фото Reuters. Россиянин Александр Винник освобожден из американской тюрьмы в обмен на осужденного в РФ американца Марка Фогела

Александр Винник был приговорен к тюрьме по обвинению в кибермошенничестве. В 2017 году он был арестован в Греции, в 2020-м экстрадирован во Францию, через два года — в США.

Прокуратура Сан-Франциско обвинила его по 21 пункту, среди которых отмывание $4 миллиардов, полученных преступным путем через якобы основанную им биржу BTC-е, кибермошенничество, похищение персональных данных, взлом японской биржи Mt.Gox, спровоцировавший ее банкротство, участие в наркотрафике.

Сотрудники ФБР изъяли оборудование расположенного в США дата-центра BTC-е, после чего биржа прекратила работу. По версии следствия, всего через криптобиржу, с помощью которой, по мнению американских следователей, платились взятки и финансировались коррупционные связи, прошло до $9 миллиардов.

Во время содержания Александра Винника в греческой тюрьме запросы на его экстрадицию, помимо США, прислали также Россия и Франция. Россия обвиняла его в хищениях и мошенничестве, Франция — в отмывании денег и вымогательстве через якобы распространенный им вирус Locky.

Теперь Вашингтон в обмен на вернувшегося накануне в США американца Марка Фогеля освобождает россиянина. Его адвокат Фредерек Бело подтвердил, что дело Александра Винника в США завершено, он на свободе, в ближайшее время будет отправлен в Россию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319768/
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