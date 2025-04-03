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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Вашингтоне проходит встреча посланника президента РФ и чиновника Белого дома

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Reuters.

СМИ
Фото СМИ. Кирилл Дмитриев

Уточняется, что Кирилл Дмитриев, бывший инвестбанкир Goldman Sachs, получивший образование в Стэнфорде, имеет тесные связи с ключевыми сотрудниками администрации Белого дома.

«Он является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США с деловым визитом с начала полномасштабного вторжения России в Украину», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что американские власти приостановили санкции против Кирилла Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для визита в США. Утверждалось, что пройдут «переговоры об укреплении отношений между двумя странами, стремящимися положить конец войне в Украине».

Кирилла Дмитриева называют особо приближенным к российскому лидеру Владимиру Путину. Он участвовал во встрече в Эр-Рияде, где российские и американские делегации обсуждали урегулирование в Украине. Также принимал участие в освобождении американского учителя Марка Фогеля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324759/
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